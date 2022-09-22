ДНР сохранит государственные символы, когда присоединится к России

Донецкая народная республика (ДНР) сохранит флаг, герб и гимн в случае присоединения к России в результате референдума. Такое мнение выразил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
«Исходя из того, что предполагается вступление нашего края в Российскую Федерацию как республики, я думаю, что у нас останутся наши символы», — заявил ТАСС Владимир Бидевка. Он подчеркнул, что именно с этими символами жители республики с 2014 года сражались за совместное будущее с Россией.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что грядущие референдумы пройдут в тяжелейших условиях.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Донецкая народная республика (ДНР) сохранит флаг, герб и гимн в случае присоединения к России в результате референдума. Такое мнение выразил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка. «Исходя из того, что предполагается вступление нашего края в Российскую Федерацию как республики, я думаю, что у нас останутся наши символы», — заявил ТАСС Владимир Бидевка. Он подчеркнул, что именно с этими символами жители республики с 2014 года сражались за совместное будущее с Россией. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что грядущие референдумы пройдут в тяжелейших условиях.