Глава ЦИК: Запад попытается «заткнуть рты» участникам референдумов в Донбассе

Глава ЦИК Памфилова: референдумы в Донбассе, Харькове и Запорожье пройдут в сложнейших условиях

23 сентября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Запад попытается помешать проведению референдумов в Донбассе, Запорожье и Харьковской области, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Грядущие референдумы на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей пройдут в тяжелейших условиях из-за попыток Запада «заткнуть рты» жителям этих регионов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. «Избирательным комиссиям на вашей родной земле предстоит провести голосование в сложнейших условиях, когда прогнившая „элита“ русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что Вас не существует. И чем сильнее они стараются, тем очевиднее, что сделать этого не получится», — приводятся слова Эллы Памфиловой в telegram-канале ЦИК России. Она подчеркнула, что для помощи в проведении голосования на освобожденные территории были направлены представители российской избирательной системы для наблюдения за голосованием. Также, добавила глава ЦИК, в беженцы из этих регионов, находящиеся в России, так же смогут проголосовать. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Политолог Алексей Мартынов предрек, что грядущие референдумы подарят Украине мир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грядущие референдумы на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей пройдут в тяжелейших условиях из-за попыток Запада «заткнуть рты» жителям этих регионов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. «Избирательным комиссиям на вашей родной земле предстоит провести голосование в сложнейших условиях, когда прогнившая „элита“ русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что Вас не существует. И чем сильнее они стараются, тем очевиднее, что сделать этого не получится», — приводятся слова Эллы Памфиловой в telegram-канале ЦИК России. Она подчеркнула, что для помощи в проведении голосования на освобожденные территории были направлены представители российской избирательной системы для наблюдения за голосованием. Также, добавила глава ЦИК, в беженцы из этих регионов, находящиеся в России, так же смогут проголосовать. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Политолог Алексей Мартынов предрек, что грядущие референдумы подарят Украине мир.