ВЦИОМ: свыше 90% жителей Донбасса проголосуют за присоединение к России

Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение регионов к Российской Федерации. Об этом сообщает ВЦИОМ.
«Большинство жителей ДНР и ЛНР, которое составляет 84 процента, выражают готовность к участию в референдуме. Всего 10 процентов отказались, а 6 процентов — затруднились», — говорится по итогам опроса на официальном сайте ВЦИОМ. Из тех, кто желает принять участие в референдуме, 95% выразили желание видеть территории ДНР и ЛНР в составе России по итогам специальной военной операции. 3% хотят видеть республики самостоятельными и 2% — затруднились
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Освобожденные территории ЛДНР решили провести референдумы о вхождении их в состав России. Мероприятия пройдут в конце сентября. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Путина за поддержку референдума, передает телеканал 360.
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Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение регионов к Российской Федерации. Об этом сообщает ВЦИОМ. «Большинство жителей ДНР и ЛНР, которое составляет 84 процента, выражают готовность к участию в референдуме. Всего 10 процентов отказались, а 6 процентов — затруднились», — говорится по итогам опроса на официальном сайте ВЦИОМ. Из тех, кто желает принять участие в референдуме, 95% выразили желание видеть территории ДНР и ЛНР в составе России по итогам специальной военной операции. 3% хотят видеть республики самостоятельными и 2% — затруднились Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Освобожденные территории ЛДНР решили провести референдумы о вхождении их в состав России. Мероприятия пройдут в конце сентября. Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Путина за поддержку референдума, передает телеканал 360.