В Кремле рассказали, чего ждать после референдумов в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал о процедуре принятия освобожденных регионов после референдумов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков рассказал, какие решения будут принимать после референдумов Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Кремле рассказали, что будет после референдумов на освобожденных территориях. Планируется подписание документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Потребуется определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов. Целый ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством», — уточнил он.

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В Кремле рассказали, что будет после референдумов на освобожденных территориях. Планируется подписание документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. «Потребуется определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов. Целый ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством», — уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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