В Кремле рассказали, чего ждать после референдумов в Донбассе

Песков рассказал, какие решения будут принимать после референдумов
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В Кремле рассказали, что будет после референдумов на освобожденных территориях. Планируется подписание документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.
«Потребуется определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов. Целый ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством», — уточнил он.
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