Боррель: ЕС должен серьезно отнестись к ядерному предупреждению Путина

24 сентября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Евросоюз выказывает беспокойство после заявления Владимира Путина об использовании всей защиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не должен игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает BBC (заблокировано в РФ) со ссылкой на верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипломат заявил, что не стоит воспринимать заявления Путина как блеф. «К утверждению Путина о том, что он не блефует, следует отнестись серьезно», — приводит его слова BBC. Боррель считает, что данная реакция президента РФ на угрозу безопасности его страны является опасной. Ранее Боррель уточнил, что Европа не хочет развязывать полномасштабную войну с Россией. Путин пообещал использовать все средства для защиты России от стран НАТО. Западные страны начали реагировать на данное заявление. Например, президент Сербии Александр Вучич отметил, что Путин не блефует. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Евросоюз не должен игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает BBC (заблокировано в РФ) со ссылкой на верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипломат заявил, что не стоит воспринимать заявления Путина как блеф. «К утверждению Путина о том, что он не блефует, следует отнестись серьезно», — приводит его слова BBC. Боррель считает, что данная реакция президента РФ на угрозу безопасности его страны является опасной. Ранее Боррель уточнил, что Европа не хочет развязывать полномасштабную войну с Россией. Путин пообещал использовать все средства для защиты России от стран НАТО. Западные страны начали реагировать на данное заявление. Например, президент Сербии Александр Вучич отметил, что Путин не блефует. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.