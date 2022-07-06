Боррель высказался о войне с Россией

ЕС не хочет эскалации военного конфликта с Россией, заявил Боррель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа не хочет развязывать полномасштабную войну с Россией. В связи с этим страны континента пытаются надавить на РФ исключительно за счет экономических санкций. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только возрастет», — цитирует Бореля японская газета Yomiuri.

Страны Евросоюза, США, Япония, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения «недружественных страны» имеют негативный эффект для самих западных государств. Так, например, в США зафиксирован рекордный рост инфляции, а страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом, передает RT.