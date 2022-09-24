В Волгограде прощаются с погибшим на Украине Героем РФ Алексеем Нагиным

Погибший Алексей Нагин прошел через множество горячих точек (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Волгограде прощаются с Героем России Алексеем Нагиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Церемония проходит на аллее Славы Центрального кладбища Волгограда.

«Он сам по себе очень общительный, веселый, спортом очень сильно увлекался… И бокс, и карате, и штанга, все пацаны его уважали. Мы на севере жили тогда, на лыжах он катался тоже. Семьи не было, потому что… [служба]», — рассказал журналистам отец Героя России Юрий Нагин. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Сообщается, что погибший Нагин прошел через множество горячих точек, начиная с Чечни и Грузии, затем поехал в Сирию и Ливию в составе ЧВК «Вагнер» (частной военной компании — прим. ред. URA.RU). После начала спецоперации он отправился на Донбасс. «Алексей еще 12 мая был серьезно ранен, два месяца провел в госпитале, однако сразу после восстановления снова вернулся на фронт», — рассказали родственники погибшего.

В траурных мероприятиях принимает участие также губернатор Волгоградской области Алексей Бочаров. Военнослужащий будет похоронен на аллее Славы Центрального кладбища города. Алексей Нагин был посмертно удостоен звания Героя Россия, а также несколькими другими наградами. Также еще при жизни он был награжден тремя орденами Мужества.

Кроме того, на прощание с героем приехал и бизнесмен Евгений Пригожин. Вместе с Нагиным он участвовал в создании фильма «Лучшие в аду».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса.