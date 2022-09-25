Батальон «Пятнашка» проголосовал на референдуме в Донбассе

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Бойцы подразделения отдали свой голос на референдуме Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Бойцы батальона «Пятнашка» отдали свой голос на референдуме в Донбассе и отметили, что организация голосования максимально удобна для местных жителей. Об этом военнослужащие батальона рассказали корреспонденту URA.RU.

«Ждем очень хороших результатов. Я проголосовал здесь за то, чтобы все стало намного лучше», — заявил командир взвода подразделения «Пятнашка» с позывным «Москаль младший». Он добавил, что присутствует желание, наконец, «вернуться домой в Россию».

«На мой взгляд, процесс организован из уважения к мирному населению, чтобы не собиралось большое количество людей», — отметил военнослужащий подразделения с позывным «Доктор». Он заключил, что «выборы пришли к народу, а не народ к выборам».

Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья.

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Бойцы батальона «Пятнашка» отдали свой голос на референдуме в Донбассе и отметили, что организация голосования максимально удобна для местных жителей. Об этом военнослужащие батальона рассказали корреспонденту URA.RU. «Ждем очень хороших результатов. Я проголосовал здесь за то, чтобы все стало намного лучше», — заявил командир взвода подразделения «Пятнашка» с позывным «Москаль младший». Он добавил, что присутствует желание, наконец, «вернуться домой в Россию». «На мой взгляд, процесс организован из уважения к мирному населению, чтобы не собиралось большое количество людей», — отметил военнослужащий подразделения с позывным «Доктор». Он заключил, что «выборы пришли к народу, а не народ к выборам». Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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