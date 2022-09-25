Батальон «Пятнашка» проголосовал на референдуме в Донбассе

25 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Бойцы подразделения отдали свой голос на референдуме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Бойцы батальона «Пятнашка» отдали свой голос на референдуме в Донбассе и отметили, что организация голосования максимально удобна для местных жителей. Об этом военнослужащие батальона рассказали корреспонденту URA.RU. «Ждем очень хороших результатов. Я проголосовал здесь за то, чтобы все стало намного лучше», — заявил командир взвода подразделения «Пятнашка» с позывным «Москаль младший». Он добавил, что присутствует желание, наконец, «вернуться домой в Россию». «На мой взгляд, процесс организован из уважения к мирному населению, чтобы не собиралось большое количество людей», — отметил военнослужащий подразделения с позывным «Доктор». Он заключил, что «выборы пришли к народу, а не народ к выборам». Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья.

Бойцы батальона «Пятнашка» отдали свой голос на референдуме в Донбассе и отметили, что организация голосования максимально удобна для местных жителей. Об этом военнослужащие батальона рассказали корреспонденту URA.RU. «Ждем очень хороших результатов. Я проголосовал здесь за то, чтобы все стало намного лучше», — заявил командир взвода подразделения «Пятнашка» с позывным «Москаль младший». Он добавил, что присутствует желание, наконец, «вернуться домой в Россию». «На мой взгляд, процесс организован из уважения к мирному населению, чтобы не собиралось большое количество людей», — отметил военнослужащий подразделения с позывным «Доктор». Он заключил, что «выборы пришли к народу, а не народ к выборам». Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожья.