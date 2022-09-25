На месте работают сотрудники МЧС
В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 25 сентября произошел крупный пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, жильцов дома не было.
«Горит дом на 68-й школе. Очень жестко горит. Ленина 98/1», — прокомментировал пожар автор видео в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях пользователи сообщили, что дома никого не было. На месте работает не менее пяти пожарных машин, полиция. В пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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