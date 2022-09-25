25 сентября 2022
24 сентября 2022

В Магнитогорске тушат пожар в многоквартирном доме. Видео

В Магнитогорске произошел крупный пожар в многоквартирном доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
На месте работают сотрудники МЧС Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 25 сентября произошел крупный пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, жильцов дома не было.

«Горит дом на 68-й школе. Очень жестко горит. Ленина 98/1», — прокомментировал пожар автор видео в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи сообщили, что дома никого не было. На месте работает не менее пяти пожарных машин, полиция. В пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 25 сентября произошел крупный пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, жильцов дома не было. «Горит дом на 68-й школе. Очень жестко горит. Ленина 98/1», — прокомментировал пожар автор видео в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи сообщили, что дома никого не было. На месте работает не менее пяти пожарных машин, полиция. В пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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