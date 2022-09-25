В Магнитогорске тушат пожар в многоквартирном доме. Видео

В Магнитогорске произошел крупный пожар в многоквартирном доме

26 сентября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 25 сентября произошел крупный пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, жильцов дома не было. «Горит дом на 68-й школе. Очень жестко горит. Ленина 98/1», — прокомментировал пожар автор видео в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи сообщили, что дома никого не было. На месте работает не менее пяти пожарных машин, полиция. В пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Магнитогорске (Челябинская область) вечером 25 сентября произошел крупный пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, жильцов дома не было. «Горит дом на 68-й школе. Очень жестко горит. Ленина 98/1», — прокомментировал пожар автор видео в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи сообщили, что дома никого не было. На месте работает не менее пяти пожарных машин, полиция. В пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.