Беженка из Донецка на референдуме в Челябинске: мы идем к этому восемь лет

26 сентября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Ирина Доценко проголосовала за вступление освобожденных территорий в состав РФ Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из Донецкой народной республики Ирина Доценко проголосовала за присоединение освобожденных территорий к РФ на референдуме в Челябинске. Как она сообщила корреспонденту URA.RU, жители ДНР шли к этому восемь лет. «Конечно же я проголосовала за присоединение к России. Мы идем к этому девятый год!», — сообщила URA.RU женщина. Доценко рассказала, что они не попали под общую эвакуацию в феврале из-за того, что лежали в больнице. По словам женщины, непрекращающиеся бомбежки были очень страшными. Больше всего переживали за ребенка. Не попав в список эвакуированных, семья приняла решение своими силами уехать в Россию. В марте купили билеты и выехали в Челябинск, потому что в Ростове-на-Дону уже не было мест для беженцев. В Челябинске, по словам Доценко, их встретили замечательно. Заселили в пункт временного размещения «Царский двор». Там они живут до сих пор. «Все у нас сейчас замечательно. Ребенка приняли в школу, я устроилась на работу. Работаю уборщицей, так как больше нигде не берут. Раньше я работала госслужащей, но теперь, из-за двойного гражданства не могу устроиться. Надо отказаться от гражданства ДНР, но это исключено», — добавила женщина. В Челябинске живут около 500 беженцев из освобожденных территорий. С 23 по 27 сентября в регионе проводят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Беженка из Донецкой народной республики Ирина Доценко проголосовала за присоединение освобожденных территорий к РФ на референдуме в Челябинске. Как она сообщила корреспонденту URA.RU, жители ДНР шли к этому восемь лет. «Конечно же я проголосовала за присоединение к России. Мы идем к этому девятый год!», — сообщила URA.RU женщина. Доценко рассказала, что они не попали под общую эвакуацию в феврале из-за того, что лежали в больнице. По словам женщины, непрекращающиеся бомбежки были очень страшными. Больше всего переживали за ребенка. Не попав в список эвакуированных, семья приняла решение своими силами уехать в Россию. В марте купили билеты и выехали в Челябинск, потому что в Ростове-на-Дону уже не было мест для беженцев. В Челябинске, по словам Доценко, их встретили замечательно. Заселили в пункт временного размещения «Царский двор». Там они живут до сих пор. «Все у нас сейчас замечательно. Ребенка приняли в школу, я устроилась на работу. Работаю уборщицей, так как больше нигде не берут. Раньше я работала госслужащей, но теперь, из-за двойного гражданства не могу устроиться. Надо отказаться от гражданства ДНР, но это исключено», — добавила женщина. В Челябинске живут около 500 беженцев из освобожденных территорий. С 23 по 27 сентября в регионе проводят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.