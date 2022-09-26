В Удмуртии объявлен траур

26 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Глава Удмуртии объявил траур в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба В Удмуртской Республике в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска объявлен траур. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал Бречалов. По его словам, родственники и близких погибших и пострадавших могут получить психологическую помощь по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

В Удмуртской Республике в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска объявлен траур. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал Бречалов. По его словам, родственники и близких погибших и пострадавших могут получить психологическую помощь по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.