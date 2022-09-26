В Удмуртии объявлен траур

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Глава Удмуртии объявил траур в регионе Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

В Удмуртской Республике в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска объявлен траур. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал Бречалов. По его словам, родственники и близких погибших и пострадавших могут получить психологическую помощь по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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В Удмуртской Республике в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска объявлен траур. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал Бречалов. По его словам, родственники и близких погибших и пострадавших могут получить психологическую помощь по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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