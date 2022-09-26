В Венгрии заявили об обратном эффекте антироссийских санкций для ЕС

26 сентября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил о вреде антироссийских санкций Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные Европейским союзом антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Об этом заявил парламенту премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкции ЕС имели неприятные последствия [для тех, кто их вводил]. Неудивительно, что правительства в Европе сменяются, имеется в виду выборы в Италии», — его слова приводит агентство Reuters. По предварительным данным, в ходе выборов больше всего голосов у партии «Братья Италии», а их лидер Джорджи Мелони станет новым премьер-министром, сообщает Пятый канал. Уже подсчитано свыше 80%, которые были поданы на выборах в сенат и более 70%— в Палату депутатов, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная ее цель — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, Запад ввел жесткие антироссийские санкции. Однако эти меры в первую очередь повлияли на Евросоюз. Так, там начался сильный газовый кризис, экономика некоторых государств находится на грани рецессии.

Введенные Европейским союзом антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Об этом заявил парламенту премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкции ЕС имели неприятные последствия [для тех, кто их вводил]. Неудивительно, что правительства в Европе сменяются, имеется в виду выборы в Италии», — его слова приводит агентство Reuters. По предварительным данным, в ходе выборов больше всего голосов у партии «Братья Италии», а их лидер Джорджи Мелони станет новым премьер-министром, сообщает Пятый канал. Уже подсчитано свыше 80%, которые были поданы на выборах в сенат и более 70%— в Палату депутатов, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная ее цель — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, Запад ввел жесткие антироссийские санкции. Однако эти меры в первую очередь повлияли на Евросоюз. Так, там начался сильный газовый кризис, экономика некоторых государств находится на грани рецессии.