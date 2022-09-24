Германия сталкивается с новыми препятствиями из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис создает для Германии одно препятствие за другим. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«По словам канцлера Олафа Шольца, Германия сталкивается с одной проблемой за другой в ответ на энергетический кризис, развязанный конфликтом России и Украины», — пишет Bloomberg. В издании также отметили, что экономика Германии уже находится на грани рецессии на фоне резкого роста цен и перспективы трудной зимы после того, как Россия приостановила поставки газа, от которого Германия зависела больше, чем многие ее соседи.
Ранее в Германии покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток-1». А в «Газпроме» заявили, что запуск «Северного Потока 2» мог бы решить проблемы с энергией в Европе, однако это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков.
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Энергетический кризис создает для Германии одно препятствие за другим. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «По словам канцлера Олафа Шольца, Германия сталкивается с одной проблемой за другой в ответ на энергетический кризис, развязанный конфликтом России и Украины», — пишет Bloomberg. В издании также отметили, что экономика Германии уже находится на грани рецессии на фоне резкого роста цен и перспективы трудной зимы после того, как Россия приостановила поставки газа, от которого Германия зависела больше, чем многие ее соседи. Ранее в Германии покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток-1». А в «Газпроме» заявили, что запуск «Северного Потока 2» мог бы решить проблемы с энергией в Европе, однако это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков.