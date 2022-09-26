Автозавод в Миассе повысил скорость работы с партнерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области открывает логистический центр стоимостью в миллиард рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, площадь объекта составит 10500 кв. метров.

«Автомобильный завод „УРАЛ“ завершает крупный инвестиционный проект, стоимость которого оценивается в один миллиард рублей. В октябре в Миассе заработает современный логистический центр оригинальных запасных частей марки „Урал“», — рассказали URA.RU на автозаводе.

Решение о строительстве логистического центра приняли в 2020 году из-за низкой скорости работы существовавших складов и других проблем. Здание было построено практически с нуля после усиления несущих конструкций бывшего модельного цеха. Ключевые складские участки по площади увеличились в три раза.

Оснащение центра современным программным обеспечением позволило автоматизировать процесс управления запасами, уточнил URA.RU директор компании «ОМГ-Сервис», курирующей работу склада, Александр Хайбулин. Для работы на многоярусных стеллажах закуплено восемь электроштабелеров с высотой подъема до шести метров и возможностью подъема груза до 1500 кг. Установлены докшелтеры для утепления пространства, гидравлические уравнительные платформы, которые обеспечивают нужный уровень товара при погрузке в автомобиль. Одновременно в новом складе можно будет загружать и выгружать до восьми машин. В центре предусмотрено 4500 паллета-мест и более 25000 мест под пластиковую тару.

Основной потребитель — сервисные центры по всей стране от Владивостока до Санкт-Петербурга. Работа склада позволит ускорить работу, чтобы оперативно доставлять до потребителей запчасти, спрос на которые высок. Запуск объекта соответствует принятой на год инвестпрограмме. Ее общий объем достигает 4,5 млрд рублей.

С вводом в действие логистического центра ключевые складские площади выросли в три раза Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Использование компьютеров позволило автоматизировать процесс работы с запасами Фото: пресс-служба автозавода «Урал»