26 мая 2022

Автозавод в Миассе будет выпускать мосты для тяжелой автотехники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ
Производство мостов для тяжелой автотехники запустят на автозаводе в 2024 году Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) приступит к изготовлению мостов для тяжелой автотехники. Производство запустят в 2024 году, заявил 26 мая на форуме «Импортозамещение. Новые возможности» представитель завода Сергей Баширов, передает корреспондент URA.RU.

По словам Баширова, сейчас автопроизводитель завершает сборку и испытание опытных образцов. Подготовка производства займет несколько этапов. План по выпуску продукции предполагает изготовление 15 тысяч мостов в 2024 году, через два года — до 25 тысяч единиц.

Для реализации инвестпроекта требуется 16 млрд рублей. Из них 2,8 млрд выделили Минпромторг России и федеральный Фонд поддержки промышленности.

Как ранее сообщало URA.RU, в мае 2022 года автозавод «Урал» объявил о начале реализации программы модернизации производства. На нее предполагается израсходовать 4,5 миллиарда рублей. Проект «Мосты» также получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) приступит к изготовлению мостов для тяжелой автотехники. Производство запустят в 2024 году, заявил 26 мая на форуме «Импортозамещение. Новые возможности» представитель завода Сергей Баширов, передает корреспондент URA.RU. По словам Баширова, сейчас автопроизводитель завершает сборку и испытание опытных образцов. Подготовка производства займет несколько этапов. План по выпуску продукции предполагает изготовление 15 тысяч мостов в 2024 году, через два года — до 25 тысяч единиц. Для реализации инвестпроекта требуется 16 млрд рублей. Из них 2,8 млрд выделили Минпромторг России и федеральный Фонд поддержки промышленности. Как ранее сообщало URA.RU, в мае 2022 года автозавод «Урал» объявил о начале реализации программы модернизации производства. На нее предполагается израсходовать 4,5 миллиарда рублей. Проект «Мосты» также получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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