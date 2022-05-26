Автозавод в Миассе будет выпускать мосты для тяжелой автотехники

Производство мостов для тяжелой автотехники запустят на автозаводе в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) приступит к изготовлению мостов для тяжелой автотехники. Производство запустят в 2024 году, заявил 26 мая на форуме «Импортозамещение. Новые возможности» представитель завода Сергей Баширов, передает корреспондент URA.RU.

По словам Баширова, сейчас автопроизводитель завершает сборку и испытание опытных образцов. Подготовка производства займет несколько этапов. План по выпуску продукции предполагает изготовление 15 тысяч мостов в 2024 году, через два года — до 25 тысяч единиц.

Для реализации инвестпроекта требуется 16 млрд рублей. Из них 2,8 млрд выделили Минпромторг России и федеральный Фонд поддержки промышленности.

Как ранее сообщало URA.RU, в мае 2022 года автозавод «Урал» объявил о начале реализации программы модернизации производства. На нее предполагается израсходовать 4,5 миллиарда рублей. Проект «Мосты» также получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.