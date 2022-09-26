26 сентября 2022

В Челябинске трамвай сошел с рельсов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, рельсы, транспорт, ленинградский мост, дорожное движение, трамвай
Трамвай сошел с рельсов в час-пик Фото:

В Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщается в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Каслинская-Победы сход. С Чичерина до Першино, с ЧМК до Чичерина, с Колющенко, Чистопольской, ЧТЗ, Медгородка до Центра», — говорится в сообщении.

Судя по фото с камер уличного наблюдения компании «Интерсвязь», из-за инцидента оказалось парализовано движение остальных вагонов, следующих в сторону центра и северо-запада. Последствия схода устраняются специалистами.

Трамвай собрал за собой вереницу вагонов

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В Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщается в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Каслинская-Победы сход. С Чичерина до Першино, с ЧМК до Чичерина, с Колющенко, Чистопольской, ЧТЗ, Медгородка до Центра», — говорится в сообщении. Судя по фото с камер уличного наблюдения компании «Интерсвязь», из-за инцидента оказалось парализовано движение остальных вагонов, следующих в сторону центра и северо-запада. Последствия схода устраняются специалистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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