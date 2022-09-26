Трамвай сошел с рельсов в час-пик
В Челябинске утром 27 сентября на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщается в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«Каслинская-Победы сход. С Чичерина до Першино, с ЧМК до Чичерина, с Колющенко, Чистопольской, ЧТЗ, Медгородка до Центра», — говорится в сообщении.
Судя по фото с камер уличного наблюдения компании «Интерсвязь», из-за инцидента оказалось парализовано движение остальных вагонов, следующих в сторону центра и северо-запада. Последствия схода устраняются специалистами.
Трамвай собрал за собой вереницу вагонов
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»