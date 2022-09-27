В МВД Грузии заявили, что не будут закрывать границы с Россией

27 сентября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Грузии заявили, что россияне всегда приезжали в их страну Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы. Об этом сообщила глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой — наоборот, принимать как можно больше россиян», — цитирует РИА «Новости» Гомелаури. Он назвал ложными заявления о том, что из России в Грузию приехали 250 тысяч человек. По его словам, четыре-пять дней назад приехали 5-6 тысяч граждан РФ, в воскресенье прибыло до 10 тысяч человек. В понедельник приехали менее 10 тысяч россиян, заявил Гомелаури. Глава МВД Грузии заявил, что из-за наплыва приезжающих в стране усилили контроль на КПП и увеличили количество пограничников. В выходные на выезде из России в Грузию скопилась пробка в 2,3 тысячи легковых машин. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России, которую объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине. На границе с Грузией планируют поставить мобилизационный пункт военкомата, передает телеканал 360 со ссылкой на МВД Северной Осетии. Также допускается введение режима чрезвычайной ситуации на границе двух стран, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы. Об этом сообщила глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой — наоборот, принимать как можно больше россиян», — цитирует РИА «Новости» Гомелаури. Он назвал ложными заявления о том, что из России в Грузию приехали 250 тысяч человек. По его словам, четыре-пять дней назад приехали 5-6 тысяч граждан РФ, в воскресенье прибыло до 10 тысяч человек. В понедельник приехали менее 10 тысяч россиян, заявил Гомелаури. Глава МВД Грузии заявил, что из-за наплыва приезжающих в стране усилили контроль на КПП и увеличили количество пограничников. В выходные на выезде из России в Грузию скопилась пробка в 2,3 тысячи легковых машин. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России, которую объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине. На границе с Грузией планируют поставить мобилизационный пункт военкомата, передает телеканал 360 со ссылкой на МВД Северной Осетии. Также допускается введение режима чрезвычайной ситуации на границе двух стран, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.