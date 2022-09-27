Жители Донбасса голосуют за воссоединение с РФ прямо на улице. Видео

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Референдум о вхождении в Донецкой Народной Республики в состав России в Донецке. Донецк, ДНР, референдум, донецк, выборы, выездное голосование
Жители Донбасса голосуют на референдуме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На проходящем референдуме о вхождении в состав России в ДНР местных жителей не останавливает возможность проголосовать даже на улице. Основное условие — не возвращаться к «бандеровцам», сообщили они корреспонденту URA.RU.

«Если бы не Россия, то нас бы уже смяли», — говорит местная жительница. Ей вторит пожилой мужчина: «самое главное — нужно „бандеровцев“ уничтожить», ответил он на вопрос URA.RU, ждали ли местные жители проведения референдума.

Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России стал возможным благодаря спецоперации по демилитаризации и денацификации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Референдумы признаны состоявшимися, явка избирателей составила более 80 процентов.

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На проходящем референдуме о вхождении в состав России в ДНР местных жителей не останавливает возможность проголосовать даже на улице. Основное условие — не возвращаться к «бандеровцам», сообщили они корреспонденту URA.RU. «Если бы не Россия, то нас бы уже смяли», — говорит местная жительница. Ей вторит пожилой мужчина: «самое главное — нужно „бандеровцев“ уничтожить», ответил он на вопрос URA.RU, ждали ли местные жители проведения референдума. Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России стал возможным благодаря спецоперации по демилитаризации и денацификации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Референдумы признаны состоявшимися, явка избирателей составила более 80 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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