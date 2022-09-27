Жители Донбасса голосуют за воссоединение с РФ прямо на улице. Видео

27 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса голосуют на референдуме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На проходящем референдуме о вхождении в состав России в ДНР местных жителей не останавливает возможность проголосовать даже на улице. Основное условие — не возвращаться к «бандеровцам», сообщили они корреспонденту URA.RU. «Если бы не Россия, то нас бы уже смяли», — говорит местная жительница. Ей вторит пожилой мужчина: «самое главное — нужно „бандеровцев“ уничтожить», ответил он на вопрос URA.RU, ждали ли местные жители проведения референдума. Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России стал возможным благодаря спецоперации по демилитаризации и денацификации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Референдумы признаны состоявшимися, явка избирателей составила более 80 процентов.

На проходящем референдуме о вхождении в состав России в ДНР местных жителей не останавливает возможность проголосовать даже на улице. Основное условие — не возвращаться к «бандеровцам», сообщили они корреспонденту URA.RU. «Если бы не Россия, то нас бы уже смяли», — говорит местная жительница. Ей вторит пожилой мужчина: «самое главное — нужно „бандеровцев“ уничтожить», ответил он на вопрос URA.RU, ждали ли местные жители проведения референдума. Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России стал возможным благодаря спецоперации по демилитаризации и денацификации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Референдумы признаны состоявшимися, явка избирателей составила более 80 процентов.