Более 80% граждан ЛНР проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, голосование, кабинка для голосования, выборы 2021
За первые два дня явка на голосование в Луганской народной республике составила почти 50% Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«83,61% проголосовало в ЛНР на 20:00 26 сентября», — такие данные передает Центральная избирательная комиссия этой территории. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%.

Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. На обеих территориях явка избирателей составила более 50%.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет и участились зимой этого года — тогда было введено военное положение, а люди эвакуировались. С весны под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Теперь на освобожденных территориях проходит голосование по вопросу включения в состав России. Оно продлится до 27 сентября.

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Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «83,61% проголосовало в ЛНР на 20:00 26 сентября», — такие данные передает Центральная избирательная комиссия этой территории. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%. Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. На обеих территориях явка избирателей составила более 50%. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет и участились зимой этого года — тогда было введено военное положение, а люди эвакуировались. С весны под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Теперь на освобожденных территориях проходит голосование по вопросу включения в состав России. Оно продлится до 27 сентября.
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