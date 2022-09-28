На «Объясняем.рф» рассказали, как будут мобилизовать родственников солдат ВСУ

«Объясняем.рф»: родственников солдат ВСУ мобилизуют в общем порядке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, дежурный пост, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Граждан будут мобилизовать даже при наличии родственников на стороне Украины Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Если родственник мобилизованного гражданина служит на стороне ВСУ, это не является основанием для его отсрочки. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили в интернет-ресурсе для информирования. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию.

Данное решение связано с проведением спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется всего мобилизовать около 300 тысяч человек.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - все главные новости о мобилизации и результатах референдума
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если родственник мобилизованного гражданина служит на стороне ВСУ, это не является основанием для его отсрочки. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». «Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили в интернет-ресурсе для информирования. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение связано с проведением спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется всего мобилизовать около 300 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...