На «Объясняем.рф» рассказали, как будут мобилизовать родственников солдат ВСУ

Граждан будут мобилизовать даже при наличии родственников на стороне Украины
новость из сюжетаМобилизация в России
Если родственник мобилизованного гражданина служит на стороне ВСУ, это не является основанием для его отсрочки. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».
«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили в интернет-ресурсе для информирования. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию.
Данное решение связано с проведением спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется всего мобилизовать около 300 тысяч человек.
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