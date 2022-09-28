28 сентября 2022

Глава курганского округа заявил о готовности пойти на фронт

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Военный билет. Курган , военный билет
Мэр Целинного выразил готовность отправиться на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов выразил готовность отправиться на фронт. Об этом он написал в личном telegram-канале.

«Провожали сегодня наших парней, призванных по президентскому указу о частичной мобилизации. Поймал себя на мысли, что хочется встать с ними в один строй. Готов, если придется. А пока будем держать тыл», — указано в посте. По словам Сытова, все оставшиеся «в тылу» будут беречь родных и близких призывников, а также ждать их с победой. К посту он прикрепил видео с песней «Сдюжим».

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Сытов завел в сентябре telegram-канал и создал стикерпак со своими цитатами и фотографиями. Среди них есть соображениями с фразами: «на позитиве», «дорогу осилим», «не в багажнике приехал», «прорвемся».

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

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Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов выразил готовность отправиться на фронт. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Провожали сегодня наших парней, призванных по президентскому указу о частичной мобилизации. Поймал себя на мысли, что хочется встать с ними в один строй. Готов, если придется. А пока будем держать тыл», — указано в посте. По словам Сытова, все оставшиеся «в тылу» будут беречь родных и близких призывников, а также ждать их с победой. К посту он прикрепил видео с песней «Сдюжим». Ранее URA.RU сообщало, что Александр Сытов завел в сентябре telegram-канал и создал стикерпак со своими цитатами и фотографиями. Среди них есть соображениями с фразами: «на позитиве», «дорогу осилим», «не в багажнике приехал», «прорвемся». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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