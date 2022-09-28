Глава курганского округа заявил о готовности пойти на фронт

29 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мэр Целинного выразил готовность отправиться на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов выразил готовность отправиться на фронт. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Провожали сегодня наших парней, призванных по президентскому указу о частичной мобилизации. Поймал себя на мысли, что хочется встать с ними в один строй. Готов, если придется. А пока будем держать тыл», — указано в посте. По словам Сытова, все оставшиеся «в тылу» будут беречь родных и близких призывников, а также ждать их с победой. К посту он прикрепил видео с песней «Сдюжим». Ранее URA.RU сообщало, что Александр Сытов завел в сентябре telegram-канал и создал стикерпак со своими цитатами и фотографиями. Среди них есть соображениями с фразами: «на позитиве», «дорогу осилим», «не в багажнике приехал», «прорвемся». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов выразил готовность отправиться на фронт. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Провожали сегодня наших парней, призванных по президентскому указу о частичной мобилизации. Поймал себя на мысли, что хочется встать с ними в один строй. Готов, если придется. А пока будем держать тыл», — указано в посте. По словам Сытова, все оставшиеся «в тылу» будут беречь родных и близких призывников, а также ждать их с победой. К посту он прикрепил видео с песней «Сдюжим». Ранее URA.RU сообщало, что Александр Сытов завел в сентябре telegram-канал и создал стикерпак со своими цитатами и фотографиями. Среди них есть соображениями с фразами: «на позитиве», «дорогу осилим», «не в багажнике приехал», «прорвемся». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.