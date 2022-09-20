Глава приграничного курганского округа завел telegram-канал и создал свои стикеры. Фото

21 сентября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Чтобы стать ближе к жителям округа, Александр Сытов завел telegram-канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Целинного округа, расположенного на южной границе Курганской области, Александр Сытов завел telegram-канал и создал стикерпак с цитатами и своими фотографиями. Эта информация опубликована в его личном telegram-канале. «Всем доброго дня! Друзья, говорят, площадок для общения много не бывает, поэтому я создал свой telegram-канал. Поскольку „телеграм“ и переводится как быстрое сообщение, постараюсь оперативно и коротко рассказывать о своей работе», — написал Сытов в своем первом сообщении на канале. Также он опубликовал стикер с подписью «на позитиве» со своим фото. Помимо данного изображения, есть стикеры с фразами: «не в багажнике приехал», «дорогу осилим», «голову включаем», «работу надо работать», «прорвемся» и другие. На сегодняшний день у Сытова на канале 194 подписчика. В качестве реакций, которые можно поставить на его посты, есть следующие эмодзи: дизлайк, лайк, сердце и огонь. Для некоторых пользователей Telegram доступны эмодзи средний палец, шампанское, банан, разбитое сердце и клубника. Ранее URA.RU писало, что по инициативе жителей в Целинном округе отремонтируют переход через ручей, а также поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Конкурс идей на благоустройство округа проходил на личной странице главы района Александра Сытова. Всего в стикерпаке у Сытова 10 изображений telegram-канал Александра Сытова К созданию стикерпака глава округа отнесся с юмором telegram-канал Александра Сытова

Глава Целинного округа, расположенного на южной границе Курганской области, Александр Сытов завел telegram-канал и создал стикерпак с цитатами и своими фотографиями. Эта информация опубликована в его личном telegram-канале. «Всем доброго дня! Друзья, говорят, площадок для общения много не бывает, поэтому я создал свой telegram-канал. Поскольку „телеграм“ и переводится как быстрое сообщение, постараюсь оперативно и коротко рассказывать о своей работе», — написал Сытов в своем первом сообщении на канале. Также он опубликовал стикер с подписью «на позитиве» со своим фото. Помимо данного изображения, есть стикеры с фразами: «не в багажнике приехал», «дорогу осилим», «голову включаем», «работу надо работать», «прорвемся» и другие. На сегодняшний день у Сытова на канале 194 подписчика. В качестве реакций, которые можно поставить на его посты, есть следующие эмодзи: дизлайк, лайк, сердце и огонь. Для некоторых пользователей Telegram доступны эмодзи средний палец, шампанское, банан, разбитое сердце и клубника. Ранее URA.RU писало, что по инициативе жителей в Целинном округе отремонтируют переход через ручей, а также поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Конкурс идей на благоустройство округа проходил на личной странице главы района Александра Сытова.