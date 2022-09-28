В Снежинске школьники проводили мобилизованного учителя

Учитель вместе с группой пройдет боевое слаживание и отправится на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Снежинке (Челябинская область) группа школьников проводила своего классного руководителя, учителя истории и обществознания Евгения Зубрина. По словам мобилизованного, страх присутствует, но призвали — пошел.

«Когда получил повестку, почувствовал пустоту. И страх, конечно. Меня пришел проводить мой класс, и еще ребята из одиннадцатого класса», — передает слова учителя издание «Снежинск сегодня».

Зубрин рассказал, что закончил срочную службу в 2014 году. Служил в Оренбурге, по военно-учетной специальности (ВУС) он водитель. Его ВУС входит в перечень актуальных для призыва. Также в перечень вошли такие специальности, как стрелок, артиллерист, танкист.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу освободить от мобилизации учителей начальной и средней школы. По мнению Лантратовой, учебный процесс должен быть непрерывным. А призыв учителей в рамках частичной мобилизации может этому помешать.

Частичная мобилизация, объявленная президентом страны 21 сентября, затронет небольшую часть населения. Всего будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны иметь необходимый боевой опыт, хорошее здоровье и подходить по возрасту.