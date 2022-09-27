Депутат Госдумы Лантратова попросила Шойгу об отсрочке от мобилизации для учителей

27 сентября 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Как сообщается в письме Шойгу, педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый зампредседателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить учителям начальной и средней школы отсрочку от мобилизации. Копия письма к министру обороны имеется в распоряжении РИА «Новости». «Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — передает слова Лантратовой в письме Шойгу РИА «Новости». Депутат просит привлечь профильные министерства и ведомства для проработки вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы. Лантратова, ссылаясь на мнение экспертов, также отметила, что тот факт, что подавляющая часть учителей в российских школах — женщины, «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков». «Особенно тех, кто растет в неполных семьях», — отмечает депутат. Ранее авиакомпании и малый бизнес попросили отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников отрасли. А Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, данная мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности.

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить учителям начальной и средней школы отсрочку от мобилизации. Копия письма к министру обороны имеется в распоряжении РИА «Новости». «Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — передает слова Лантратовой в письме Шойгу РИА «Новости». Депутат просит привлечь профильные министерства и ведомства для проработки вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы. Лантратова, ссылаясь на мнение экспертов, также отметила, что тот факт, что подавляющая часть учителей в российских школах — женщины, «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков». «Особенно тех, кто растет в неполных семьях», — отмечает депутат. Ранее авиакомпании и малый бизнес попросили отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников отрасли. А Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, данная мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности.