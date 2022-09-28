Повестка для призыва граждан, находящихся в запасе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В пермском военкомате опровергли информацию о выдаче повесток водителям на дорогах Пермского края, назвав это враньем. Сообщение об установленном посте и выдаче повесток пермским водителям появилось в одном из чатов, где общаются соседи.

«Это ерунда. Нету таких команд и не было, чтобы останавливать водителей. Эта, я извиняюсь за выражение, шелуха еще с позавчерашнего дня летит», — сообщили URA.RU информацию в краевом военкомате.

Ранее министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов заявил, что о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации. Заявление он сделал на заседании правительства Пермского края.

Частичную мобилизацию среди граждан РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. После призыва все они отправятся на фронт.