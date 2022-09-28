28 сентября 2022

Пермский военкомат назвал фейком информацию о раздаче повесток на трассах. Скрин

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Повестка для призыва граждан, находящихся в запасе Фото:
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Мобилизация в России

В пермском военкомате опровергли информацию о выдаче повесток водителям на дорогах Пермского края, назвав это враньем. Сообщение об установленном посте и выдаче повесток пермским водителям появилось в одном из чатов, где общаются соседи.

«Это ерунда. Нету таких команд и не было, чтобы останавливать водителей. Эта, я извиняюсь за выражение, шелуха еще с позавчерашнего дня летит», — сообщили URA.RU информацию в краевом военкомате.

Ранее министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов заявил, что о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации. Заявление он сделал на заседании правительства Пермского края.

Частичную мобилизацию среди граждан РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. После призыва все они отправятся на фронт.

Сообщение о раздаче повесток, опубликованное в чате

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В пермском военкомате опровергли информацию о выдаче повесток водителям на дорогах Пермского края, назвав это враньем. Сообщение об установленном посте и выдаче повесток пермским водителям появилось в одном из чатов, где общаются соседи. «Это ерунда. Нету таких команд и не было, чтобы останавливать водителей. Эта, я извиняюсь за выражение, шелуха еще с позавчерашнего дня летит», — сообщили URA.RU информацию в краевом военкомате. Ранее министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов заявил, что о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации. Заявление он сделал на заседании правительства Пермского края. Частичную мобилизацию среди граждан РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. После призыва все они отправятся на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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