Глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о запрете торговать зерном компаниям, связанным с недружественными странами. Об этом сообщает Reuters.
«В письме от 14 сентября глава ВТБ Андрей Костин просил Путина издать указ, запрещающий компаниям, принадлежащим „лицам, связанным с недружественными государствами“, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта», — сказано в материале издания. Отмечается, что также необходимо запретить фирмам из недружественных стран владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и хранением зерна.
Ранее Владимир Путин раскрыл план Запада по созданию продовольственного кризиса, передавал «Царьград». В России по итогам 2022 года обещается рекордный урожай, сообщала «Национальная служба новостей».
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Глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о запрете торговать зерном компаниям, связанным с недружественными странами. Об этом сообщает Reuters. «В письме от 14 сентября глава ВТБ Андрей Костин просил Путина издать указ, запрещающий компаниям, принадлежащим „лицам, связанным с недружественными государствами“, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта», — сказано в материале издания. Отмечается, что также необходимо запретить фирмам из недружественных стран владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и хранением зерна. Ранее Владимир Путин раскрыл план Запада по созданию продовольственного кризиса, передавал «Царьград». В России по итогам 2022 года обещается рекордный урожай, сообщала «Национальная служба новостей».