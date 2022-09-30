ФАС проверяет военторги на завышение цен после объявления мобилизации

30 сентября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Жалобы на завышение цен на спецодежду начали поступать после начала мобилизации в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Федеральная антимонопольная служба России после многочисленных жалоб на завышение цен на спецодежду и снаряжения после объявления мобилизации проверит специализированные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с жалобами на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Необходимую для анализа информацию служба запросила у сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI».

Федеральная антимонопольная служба России после многочисленных жалоб на завышение цен на спецодежду и снаряжения после объявления мобилизации проверит специализированные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с жалобами на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Необходимую для анализа информацию служба запросила у сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI».