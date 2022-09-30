ФАС проверяет военторги на завышение цен после объявления мобилизации

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Жалобы на завышение цен на спецодежду начали поступать после начала мобилизации в России Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Федеральная антимонопольная служба России после многочисленных жалоб на завышение цен на спецодежду и снаряжения после объявления мобилизации проверит специализированные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с жалобами на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Необходимую для анализа информацию служба запросила у сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI».

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Федеральная антимонопольная служба России после многочисленных жалоб на завышение цен на спецодежду и снаряжения после объявления мобилизации проверит специализированные магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с жалобами на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Необходимую для анализа информацию служба запросила у сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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