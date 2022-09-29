В Нижневартовске задержали педофила, развращавшего 13-летнюю падчерицу

30 сентября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Мать сообщила в полицию о том, что девочку-подростка развращал отчим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи в Нижневартовске (ХМАО) задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, которая приходится ему падчерицей. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по ХМАО Денис Волощенко. «В отношении жителя Нижневартовска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ. Он подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки в возрасте 13 лет, являющейся его падчерицей. В данный момент подозреваемый задержан, ведутся следственные действия», — прокомментировал Волощенко. В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Женщина сообщила следователям, что ее муж совершал развратные действия, пока ее самой не было дома. Другие подробности дела не раскрываются. Ранее URA.RU писало о задержании педофила на вокзале Челябинска . Мужчину подозревают в изнасиловании мальчика.

Следователи в Нижневартовске (ХМАО) задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, которая приходится ему падчерицей. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по ХМАО Денис Волощенко. «В отношении жителя Нижневартовска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ. Он подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки в возрасте 13 лет, являющейся его падчерицей. В данный момент подозреваемый задержан, ведутся следственные действия», — прокомментировал Волощенко. В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Женщина сообщила следователям, что ее муж совершал развратные действия, пока ее самой не было дома. Другие подробности дела не раскрываются. Ранее URA.RU писало о задержании педофила на вокзале Челябинска. Мужчину подозревают в изнасиловании мальчика.