В Пермском крае запустили горячую линию по мобилизации

30 сентября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Горячую линию по вопросам мобилизации запустили в краевой прокуратуре Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Прокуратура Пермского края запустила горячую линию по вопросам законодательства, связанным с частичной мобилизацией. В ведомстве обещают организовать надзорные мероприятия по каждому поступившему обращению. «С сегодняшнего дня в прокуратуре Пермского края начала работу «прямая линия: по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов (в пятницу до 16.45) местного времени с перерывом на обед с 13 часов до 14 часов», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты движения Общероссийский народный фронт открыли на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках мобилизации. В краевой столице активисты оказывают помощь в региональном отделении ОНФ по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы российского государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на службу в армию будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Прокуратура Пермского края запустила горячую линию по вопросам законодательства, связанным с частичной мобилизацией. В ведомстве обещают организовать надзорные мероприятия по каждому поступившему обращению. «С сегодняшнего дня в прокуратуре Пермского края начала работу «прямая линия: по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов (в пятницу до 16.45) местного времени с перерывом на обед с 13 часов до 14 часов», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты движения Общероссийский народный фронт открыли на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках мобилизации. В краевой столице активисты оказывают помощь в региональном отделении ОНФ по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы российского государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на службу в армию будут призваны около 300 тысяч резервистов.