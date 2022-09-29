29 сентября 2022

В Пермском крае запустили горячую линию по мобилизации

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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Горячую линию по вопросам мобилизации запустили в краевой прокуратуре Фото:
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Мобилизация в России

Прокуратура Пермского края запустила горячую линию по вопросам законодательства, связанным с частичной мобилизацией. В ведомстве обещают организовать надзорные мероприятия по каждому поступившему обращению.

«С сегодняшнего дня в прокуратуре Пермского края начала работу «прямая линия: по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов (в пятницу до 16.45) местного времени с перерывом на обед с 13 часов до 14 часов», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты движения Общероссийский народный фронт открыли на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках мобилизации. В краевой столице активисты оказывают помощь в региональном отделении ОНФ по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы российского государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на службу в армию будут призваны около 300 тысяч резервистов.

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Прокуратура Пермского края запустила горячую линию по вопросам законодательства, связанным с частичной мобилизацией. В ведомстве обещают организовать надзорные мероприятия по каждому поступившему обращению. «С сегодняшнего дня в прокуратуре Пермского края начала работу «прямая линия: по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов (в пятницу до 16.45) местного времени с перерывом на обед с 13 часов до 14 часов», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты движения Общероссийский народный фронт открыли на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках мобилизации. В краевой столице активисты оказывают помощь в региональном отделении ОНФ по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы российского государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на службу в армию будут призваны около 300 тысяч резервистов.
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