В Перми открыта линия для мобилизованных по ошибке

Активисты движения Общероссийский народный фронт открыл на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации. В центре содействия URA.RU пояснили, что сотрудники уже получили несколько звонков от жителей.
«Звонки поступают с самого утра», — сказали в региональном отделении ОНФ. Всем оказывается необходимая консультационная поддержка.
Активисты оказывают помощь в региональном отделении Народного фронта по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян.
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