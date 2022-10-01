В Госдуме предрекли распад НАТО из-за Украины

01 октября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО приведет к расколу альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки», — считает депутат. Его слова приводит РИА «Новости». Аргументируя свой тезис, Шеремет пояснил, что вступление Украины в НАТО приведет к прямому столкновению с РФ, что в дальнейшем негативно скажется на самом альянсе. По его словам, Украине смогут помочь только переговоры с Россией. Ранее сообщалось, что требования президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении его страны в НАТО могут привести к ядерной зиме. Кроме того, заявка Киева на вступление в НАТО стала «сюрпризом» для США, сообщает «Национальная служба новостей», ссылаясь на зарубежные источники. The Washington Post также считает, что Западу не нужно сейчас принимать Украину в НАТО, пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная задача заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей и нацбатов.

Вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки», — считает депутат. Его слова приводит РИА «Новости». Аргументируя свой тезис, Шеремет пояснил, что вступление Украины в НАТО приведет к прямому столкновению с РФ, что в дальнейшем негативно скажется на самом альянсе. По его словам, Украине смогут помочь только переговоры с Россией. Ранее сообщалось, что требования президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении его страны в НАТО могут привести к ядерной зиме. Кроме того, заявка Киева на вступление в НАТО стала «сюрпризом» для США, сообщает «Национальная служба новостей», ссылаясь на зарубежные источники. The Washington Post также считает, что Западу не нужно сейчас принимать Украину в НАТО, пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная задача заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей и нацбатов.