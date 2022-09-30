The American Conservative: требования Зеленского превратят холодную зиму в ядерную

The American Conservative: вступление Украины в НАТО приведет к мировому столкновению

01 октября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

По словам журнала, требования президента Украины Владимира Зеленского приведут к ядерной войне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении его страны в НАТО могут привести к ядерной зиме. Об этом пишет журнал The American Conservative. «Это угроза, потенциально ядерная угроза, к которой Запад должен отнестись серьезно. <…> Разрешение Украине вступить в НАТО в ее нынешнем состоянии, несомненно, приведет к срабатыванию статьи 5 (о Коллективной безопасности, которая предусматривает нападение на одного члена НАТО, как на весь Альянс)», — пишет издание. По словам автора материала, если Украина вступит в НАТО, это приведет к усугублению отношений стран НАТО и России. И этот конфликт может привести к угрозе ядерной войны мирового масштаба. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Штаты очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. А также ведут подготовку к сценарию применения ядерного оружия РФ, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий уточнил, что ядерная война «невозможна по определению», сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. Его слова связаны с проведением спецоперации на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада усугубляют конфликт, вмешиваясь в ситуацию и оказывая помощь Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требования президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении его страны в НАТО могут привести к ядерной зиме. Об этом пишет журнал The American Conservative. «Это угроза, потенциально ядерная угроза, к которой Запад должен отнестись серьезно. <…> Разрешение Украине вступить в НАТО в ее нынешнем состоянии, несомненно, приведет к срабатыванию статьи 5 (о Коллективной безопасности, которая предусматривает нападение на одного члена НАТО, как на весь Альянс)», — пишет издание. По словам автора материала, если Украина вступит в НАТО, это приведет к усугублению отношений стран НАТО и России. И этот конфликт может привести к угрозе ядерной войны мирового масштаба. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Штаты очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. А также ведут подготовку к сценарию применения ядерного оружия РФ, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий уточнил, что ядерная война «невозможна по определению», сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. Его слова связаны с проведением спецоперации на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада усугубляют конфликт, вмешиваясь в ситуацию и оказывая помощь Киеву.