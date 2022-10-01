Французы отреагировали на заявку Украины об экстренном вступлении в НАТО

Le Figaro: французы недовольны решением Украины вступить в НАТО

02 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Французы недовольны решением Владимира Зеленского вступить в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Читателей французской газеты Le Figaro возмутило такое заявление. «Я очень надеюсь, что у кого-то из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать, что мы находимся в состоянии прямой войны с Россией. Лично меня мало привлекает эта гражданская война между бывшими советскими странами», — поделился Francois_94. В свою очередь, читатель phr001 уверен, что Украина выживает только благодаря западной помощи, которая не будет длиться вечно. Также он отметил, что Россия так и не использовала против Киева свое основное вооружение. Пользователь под ником jmc_slb считает, что, в соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с РФ. «Мы не виноваты в том, что некоторые территории населены как русскими, так и украинцами», — написал читатель Ален Жосс. Он недоволен тем, что чужой конфликт в итоге затрагивает весь мир, в том числе и самих французов. Другой пользователь уверен, что в настоящий момент история становится все более безумной. Ранее URA.RU сообщало, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировало это, уточнив, что решение должны принимать все члены альянса, пишет RT. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если сложит оружие, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Читателей французской газеты Le Figaro возмутило такое заявление. «Я очень надеюсь, что у кого-то из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать, что мы находимся в состоянии прямой войны с Россией. Лично меня мало привлекает эта гражданская война между бывшими советскими странами», — поделился Francois_94. В свою очередь, читатель phr001 уверен, что Украина выживает только благодаря западной помощи, которая не будет длиться вечно. Также он отметил, что Россия так и не использовала против Киева свое основное вооружение. Пользователь под ником jmc_slb считает, что, в соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с РФ. «Мы не виноваты в том, что некоторые территории населены как русскими, так и украинцами», — написал читатель Ален Жосс. Он недоволен тем, что чужой конфликт в итоге затрагивает весь мир, в том числе и самих французов. Другой пользователь уверен, что в настоящий момент история становится все более безумной. Ранее URA.RU сообщало, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировало это, уточнив, что решение должны принимать все члены альянса, пишет RT. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если сложит оружие, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.