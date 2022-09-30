Зеленский: Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 + Украина подала заявку на вступление в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы… подписываем заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале, назвав это «определяющим шагом». По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО. Заявка поможет сделать это де-юре. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, передавал RT. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также пообещал Зеленскому оказать помощь, в том числе оружием, сообщала «Национальная служба новостей». Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы… подписываем заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале, назвав это «определяющим шагом». По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО. Заявка поможет сделать это де-юре. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, передавал RT. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также пообещал Зеленскому оказать помощь, в том числе оружием, сообщала «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям