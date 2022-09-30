Зеленский: Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украина подала заявку на вступление в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы… подписываем заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале, назвав это «определяющим шагом». По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО. Заявка поможет сделать это де-юре.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, передавал RT. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также пообещал Зеленскому оказать помощь, в том числе оружием, сообщала «Национальная служба новостей».

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Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы… подписываем заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале, назвав это «определяющим шагом». По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО. Заявка поможет сделать это де-юре. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, передавал RT. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также пообещал Зеленскому оказать помощь, в том числе оружием, сообщала «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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