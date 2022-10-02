ТАСС: в новых регионах России будут временно принимать гривну

Гривны при расчетах будут приниматься до 31 декабря
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
До 31 декабря жители ЛНД, ДНР, Запорожья и Херсонской области могут использовать при расчетах гривны. Об этом сообщает ТАСС.
«Денежной единицей в новых субъектах РФ будет Рубль. До 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны», — пишет ТАСС в своем telegram-канале.
Референдумы о вступлении регионов Донбасса в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. Договоры о присоединении территорий к РФ были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 сентября.