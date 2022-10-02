ТАСС: в новых регионах России будут временно принимать гривну

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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Гривны при расчетах будут приниматься до 31 декабря Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

До 31 декабря жители ЛНД, ДНР, Запорожья и Херсонской области могут использовать при расчетах гривны. Об этом сообщает ТАСС.

«Денежной единицей в новых субъектах РФ будет Рубль. До 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны», — пишет ТАСС в своем telegram-канале.

Референдумы о вступлении регионов Донбасса в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. Договоры о присоединении территорий к РФ были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 сентября.

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До 31 декабря жители ЛНД, ДНР, Запорожья и Херсонской области могут использовать при расчетах гривны. Об этом сообщает ТАСС. «Денежной единицей в новых субъектах РФ будет Рубль. До 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. Референдумы о вступлении регионов Донбасса в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. Договоры о присоединении территорий к РФ были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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