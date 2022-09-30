Путин присоединил к России Донбасс, Запорожье и Херсонскую область. Карта

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал договор о присоединении новых территорий к России Фото:

В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

«Народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы это услышал Киев и их хозяева на Западе. Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда!», — объявил Владимир Путин во время церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Накануне делегации из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Москву. Глава Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что главы регионов проходили карантин перед встречей с Путиным. В ночь на 30 сентября президент РФ подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября.

С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность референдума. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе пройдет еще одно голосование после того, как он будет полностью освобожден от украинских военных.

Серым обозначены территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые пока находятся под контролем Украины
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В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. «Народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы это услышал Киев и их хозяева на Западе. Народны четырех регионов становятся нашими гражданами навсегда!», — объявил Владимир Путин во время церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Накануне делегации из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Москву. Глава Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что главы регионов проходили карантин перед встречей с Путиным. В ночь на 30 сентября президент РФ подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность референдума. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе пройдет еще одно голосование после того, как он будет полностью освобожден от украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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