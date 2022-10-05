Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника в день его рождения

Рамзан Кадыров стал генерал-полковником российской армии
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника российской армии. Об этом глава Чечни сообщил в своем telegram-канале.
«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал Кадыров.
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