Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника в день его рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров стал генерал-полковником российской армии Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника российской армии. Об этом глава Чечни сообщил в своем telegram-канале.

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал Кадыров.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника российской армии. Об этом глава Чечни сообщил в своем telegram-канале. «Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — написал Кадыров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...