Бойцы «Ахмата» подарили Кадырову на день рождения обстрел ВСУ. Видео

05 октября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» обстреляли ВСУ в видеопоздравлении для Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бойцы отряда «Ахмат» поздравили главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения и подарили ему артиллерийский обстрел украинских боевиков. Видеопоздравление глава республики опубликовал в своем telegram-канале. «Наш отряд Ахмат поздравил меня с днем рождения весьма необычным способом! Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!», — заявил Рамзан Кадыров. 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Он является главой Чеченской Республики с 2007 года. В 2021 году Кадыров переизбрался и вступил в должность главы республики в свой юбилей.

Бойцы отряда «Ахмат» поздравили главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения и подарили ему артиллерийский обстрел украинских боевиков. Видеопоздравление глава республики опубликовал в своем telegram-канале. «Наш отряд Ахмат поздравил меня с днем рождения весьма необычным способом! Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!», — заявил Рамзан Кадыров. 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Он является главой Чеченской Республики с 2007 года. В 2021 году Кадыров переизбрался и вступил в должность главы республики в свой юбилей.