Бойцы «Ахмата» обстреляли ВСУ в видеопоздравлении для Рамзана Кадырова
Бойцы отряда «Ахмат» поздравили главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения и подарили ему артиллерийский обстрел украинских боевиков. Видеопоздравление глава республики опубликовал в своем telegram-канале.
«Наш отряд Ахмат поздравил меня с днем рождения весьма необычным способом! Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!», — заявил Рамзан Кадыров.
5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Он является главой Чеченской Республики с 2007 года. В 2021 году Кадыров переизбрался и вступил в должность главы республики в свой юбилей.
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