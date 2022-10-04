04 октября 2022

Бойцы «Ахмата» подарили Кадырову на день рождения обстрел ВСУ. Видео

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Бойцы «Ахмата» обстреляли ВСУ в видеопоздравлении для Рамзана Кадырова Фото:

Бойцы отряда «Ахмат» поздравили главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения и подарили ему артиллерийский обстрел украинских боевиков. Видеопоздравление глава республики опубликовал в своем telegram-канале.

«Наш отряд Ахмат поздравил меня с днем рождения весьма необычным способом! Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!», — заявил Рамзан Кадыров.

5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Он является главой Чеченской Республики с 2007 года. В 2021 году Кадыров переизбрался и вступил в должность главы республики в свой юбилей.

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Бойцы отряда «Ахмат» поздравили главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения и подарили ему артиллерийский обстрел украинских боевиков. Видеопоздравление глава республики опубликовал в своем telegram-канале. «Наш отряд Ахмат поздравил меня с днем рождения весьма необычным способом! Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!», — заявил Рамзан Кадыров. 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Он является главой Чеченской Республики с 2007 года. В 2021 году Кадыров переизбрался и вступил в должность главы республики в свой юбилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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