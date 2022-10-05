Пермяков приглашают на праздник капусты

В Пермском крае пройдет старорусский праздник в честь капусты

Рубить капусту можно несколькими способами (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Гайны Пермского края возрождают давно забытый старорусский праздник — «Капустная вечерка». Так на Руси называли осеннюю рубку и заготовку капусты на зиму. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Идея праздника пришла в голову директору нашего дома культуры — Надежде Костюкевич. Она мечтала познакомить людей с нашими забытыми традициями. Углубились в тему, выяснили, что в некоторых деревнях все еще бабушки надевают яркие наряды и ходят друг к другу — рубить капусту. Так и решили воссоздать старый праздник — «капустная вечерка», — поделилась методист по досуговой работе дома культуры поселка Гайны Алена Конина. Информацию о том, как раньше проводили такие мероприятия собирали по крупинкам — у друзей, знакомых, изучали старинные приметы, поверья. Праздник постарались сделать исторически достоверным.

В программе различные мастер-классы — по рубке капусты для квашенья, разными инструментами, способами и рецептами, по лепке и приготовлению капустных пельменей, по изготовлению сувениров. Гости праздника смогут попробовать капустные блюда и принять участие в кулинарном батле. Для детей будет работать кукольный театр «Капустные истории». Также на мероприятии будут звучать традиционные песни, водиться веселые хороводы. Фестиваль пройдет 8 октября во дворце культуры поселка Гайны.

«Капустные вечерки» — рубка и засолка капусты — длились на Руси две недели. Это был целый обряд, с песнями и вкусными угощениями. Девицы ходили по соседям и соревновались в рубке капусты. Согласно традициям, девушки надевали лучшие праздничные наряды, приносили с собой вкусные блюда из капусты, накрывали столы в горнице.