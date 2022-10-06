Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов на импортозамещение

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Белоруссия получит деньги в кредит Фото:

Россия даст Белоруссии кредит на импортозамещение на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — сказал Оверчук РИА «Новости».

Год назад президент России Владимир Путин сообщал, что общий объем кредитов, предоставленных Белоруссии, до конца 2022 года составит 630 млн долларов, передает Life. В апреле Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате более 1 млрд долларов по кредитам, сообщает RT. В марте 2022 года Минфин РФ дал кредиты другим странам на 81 млрд рублей.

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Россия даст Белоруссии кредит на импортозамещение на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве. «Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — сказал Оверчук РИА «Новости». Год назад президент России Владимир Путин сообщал, что общий объем кредитов, предоставленных Белоруссии, до конца 2022 года составит 630 млн долларов, передает Life. В апреле Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате более 1 млрд долларов по кредитам, сообщает RT. В марте 2022 года Минфин РФ дал кредиты другим странам на 81 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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