РБК: Россия в марте выдала кредиты другим странам на 81 миллиард

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Предполагаемыми получателями кредитов являются Иран и Белоруссия Фото:

В марте 2022 года Минфин России предоставил кредиты другим государствам на общую сумму в 81,6 миллиарда рублей. Об этом следует из представленного Федеральным казначейством отчета.

«Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты иностранным государствам или их юридическим лицам. Общая сумма 81,6 млрд рублей», — сообщает РБК со ссылкой на отчет казначейства.

Сумма выданных кредитов, согласно средним валютным курсам, составляет 790 миллионов долларов. По информации агентства, вероятными получателями российских кредитов являются Иран и Белоруссия.

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В марте 2022 года Минфин России предоставил кредиты другим государствам на общую сумму в 81,6 миллиарда рублей. Об этом следует из представленного Федеральным казначейством отчета. «Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты иностранным государствам или их юридическим лицам. Общая сумма 81,6 млрд рублей», — сообщает РБК со ссылкой на отчет казначейства. Сумма выданных кредитов, согласно средним валютным курсам, составляет 790 миллионов долларов. По информации агентства, вероятными получателями российских кредитов являются Иран и Белоруссия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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