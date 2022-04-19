РБК: Россия в марте выдала кредиты другим странам на 81 миллиард

Предполагаемыми получателями кредитов являются Иран и Белоруссия
В марте 2022 года Минфин России предоставил кредиты другим государствам на общую сумму в 81,6 миллиарда рублей. Об этом следует из представленного Федеральным казначейством отчета.
«Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты иностранным государствам или их юридическим лицам. Общая сумма 81,6 млрд рублей», — сообщает РБК со ссылкой на отчет казначейства.
Сумма выданных кредитов, согласно средним валютным курсам, составляет 790 миллионов долларов. По информации агентства, вероятными получателями российских кредитов являются Иран и Белоруссия.
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