В Санкт-Петербурге отменили Новый год

В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия на Новый год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным.
«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале.
Губернатор уточнил, что «детские елки» останутся. На сэкономленные на остальных мероприятиях средства закупят снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
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В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия на Новый год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. «На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что «детские елки» останутся. На сэкономленные на остальных мероприятиях средства закупят снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.