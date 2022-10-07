В Санкт-Петербурге отменили Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Свердловской области, зима, дед мороз, новый год
В Санкт-Петербурге проведут только детские елки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия на Новый год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным.

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что «детские елки» останутся. На сэкономленные на остальных мероприятиях средства закупят снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия на Новый год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. «На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Александр Беглов в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что «детские елки» останутся. На сэкономленные на остальных мероприятиях средства закупят снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...