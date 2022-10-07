Верховная Рада признала Курилы «оккупированной территорией Японии» 07 октября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 + Украина обратилась к международному сообществу с просьбой по Курильским островам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента. «Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий: признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в документе. Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Это обращение Украина направила в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, ГУАМ и национальные парламенты иностранных государств. Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. Президент РФ отмечал, что наличие данных территорий гарантирует безопасность дальневосточным границам, передают «Дни.ру». Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента. «Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий: признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в документе. Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Это обращение Украина направила в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, ГУАМ и национальные парламенты иностранных государств. Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. Президент РФ отмечал, что наличие данных территорий гарантирует безопасность дальневосточным границам, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям