Верховная Рада признала Курилы «оккупированной территорией Японии»

Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента.
«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий: признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Это обращение Украина направила в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, ГУАМ и национальные парламенты иностранных государств.
Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. Президент РФ отмечал, что наличие данных территорий гарантирует безопасность дальневосточным границам, передают «Дни.ру».
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Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента. «Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий: признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в документе. Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Это обращение Украина направила в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, ГУАМ и национальные парламенты иностранных государств. Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. Президент РФ отмечал, что наличие данных территорий гарантирует безопасность дальневосточным границам, передают «Дни.ру».