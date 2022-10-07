Бизнесмен из Златоуста производит ножи из булатной стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Производитель ножей из булатной стали, житель Златоуста Челябинской области Сергей Баранов передал привет с места боевой дислокации. Фото в полном обмундировании и с автоматом в руках он выложил на своей странице в соцсети.

«Всем привет! У нас все отлично! Только до Победы, по-другому никак!», — заявил Баранов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен отметил, что настроение у него боевое. В комментариях к этому посту десятки подписчиков пожелали ему удачи, здоровья, а также беречь себя и тех, кто рядом.

Кроме того, Баранова спросили, взял ли он нож из булатной стали собственного производства и какой. Другие участники дискуссии за него ответили, что взял и наверняка не один, а еще пару в качестве подарков. Также поклонники данной марки предположили, что позывным у бизнесмена может быть только «Булат».

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. К этому моменту план призыва мобилизованных выполнен более, чем на половину.