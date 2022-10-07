07 октября 2022

Бизнесмен из Златоуста передал привет с места боевой дислокации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по Синегорью Челябинск, металл, кузнец, аир
Бизнесмен из Златоуста производит ножи из булатной стали Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Производитель ножей из булатной стали, житель Златоуста Челябинской области Сергей Баранов передал привет с места боевой дислокации. Фото в полном обмундировании и с автоматом в руках он выложил на своей странице в соцсети.

«Всем привет! У нас все отлично! Только до Победы, по-другому никак!», — заявил Баранов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен отметил, что настроение у него боевое. В комментариях к этому посту десятки подписчиков пожелали ему удачи, здоровья, а также беречь себя и тех, кто рядом.

Кроме того, Баранова спросили, взял ли он нож из булатной стали собственного производства и какой. Другие участники дискуссии за него ответили, что взял и наверняка не один, а еще пару в качестве подарков. Также поклонники данной марки предположили, что позывным у бизнесмена может быть только «Булат».

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. К этому моменту план призыва мобилизованных выполнен более, чем на половину.

Производитель ножей Сергей Баранов передал привет

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Производитель ножей из булатной стали, житель Златоуста Челябинской области Сергей Баранов передал привет с места боевой дислокации. Фото в полном обмундировании и с автоматом в руках он выложил на своей странице в соцсети. «Всем привет! У нас все отлично! Только до Победы, по-другому никак!», — заявил Баранов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Бизнесмен отметил, что настроение у него боевое. В комментариях к этому посту десятки подписчиков пожелали ему удачи, здоровья, а также беречь себя и тех, кто рядом. Кроме того, Баранова спросили, взял ли он нож из булатной стали собственного производства и какой. Другие участники дискуссии за него ответили, что взял и наверняка не один, а еще пару в качестве подарков. Также поклонники данной марки предположили, что позывным у бизнесмена может быть только «Булат». Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. К этому моменту план призыва мобилизованных выполнен более, чем на половину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...