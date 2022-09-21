Путин начал мобилизацию в России, Шойгу раскрыл потери в СВО: главное к 21 сентября

21 сентября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации утром 21 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Это решение глава государства озвучил во время экстренного обращения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 сентября. Россия потеряла 5937 человек в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. При этом, по его словам, за три недели уничтожено более 7 тысяч солдат ВСУ;

Мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие специальности. Мобилизовать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет;

В России начали выдавать первые повестки врачам и десантникам, всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Депутатов и сенаторов это не коснется;

За отказ от участия в военных действиях предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. За насилие в отношении старшего по званию будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет в первую очередь о сопротивлении. Поправки в Уголовный кодекс одобрил Совет федерации. Сломанная рука освобождает от мобилизации на время — на полгода. При этом если будет доказано, что рука была сломана, чтобы избежать военной службы, виновному грозит уголовное наказание;

Ночью 21 сентября стало известно, что удар по жилым домам в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой «Точка-У». Ее выпустили украинские военные. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и полностью — Луганская народная республика.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Это решение глава государства озвучил во время экстренного обращения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и полностью — Луганская народная республика.