В Крым перестали ходить поезда и автобусы

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Автобусные и железнодорожные рейсы в Крым приостановлены
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Автобусное и железнодорожное движение через Крымский мост приостановлено. Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября.

«Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено», — написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что пассажирам необходимо следить за появлением новой информации.

«Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября», — цитирует перевозчика ТАСС. Все отмененные рейсы направлялись в Россию. В РЖД сообщили, что всем пассажирам, которые не смогли попасть в Крым, вернут деньги за билеты.

Сегодня утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате взрыва часть моста оказалась повреждена.

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Автобусное и железнодорожное движение через Крымский мост приостановлено. Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября. «Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено», — написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что пассажирам необходимо следить за появлением новой информации. «Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября», — цитирует перевозчика ТАСС. Все отмененные рейсы направлялись в Россию. В РЖД сообщили, что всем пассажирам, которые не смогли попасть в Крым, вернут деньги за билеты. Сегодня утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате взрыва часть моста оказалась повреждена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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