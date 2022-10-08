В Крым перестали ходить поезда и автобусы

Автобусное и железнодорожное движение через Крымский мост приостановлено. Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября.
«Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено», — написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что пассажирам необходимо следить за появлением новой информации.
«Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября», — цитирует перевозчика ТАСС. Все отмененные рейсы направлялись в Россию. В РЖД сообщили, что всем пассажирам, которые не смогли попасть в Крым, вернут деньги за билеты.
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Автобусное и железнодорожное движение через Крымский мост приостановлено. Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября. «Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено», — написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что пассажирам необходимо следить за появлением новой информации. «Все автобусные рейсы из Крыма отменены 8 октября», — цитирует перевозчика ТАСС. Все отмененные рейсы направлялись в Россию. В РЖД сообщили, что всем пассажирам, которые не смогли попасть в Крым, вернут деньги за билеты. Сегодня утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате взрыва часть моста оказалась повреждена.