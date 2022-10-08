НАК: причиной пожара на Крымском мосту стал подрыв грузовика

В результате загорелись семь цистерн с топливом
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Причиной пожара на Крымском мосту и обрушения дорожного полотна стал подрыв грузового автомобиля. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля», — приводит РБК сообщение комитета. Результатом стало возгорание семи цистерн с топливом и обрушение двух пролетов автомобильной части моста.
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