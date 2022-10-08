НАК: причиной пожара на Крымском мосту стал подрыв грузовика

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
В результате загорелись семь цистерн с топливом Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Причиной пожара на Крымском мосту и обрушения дорожного полотна стал подрыв грузового автомобиля. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля», — приводит РБК сообщение комитета. Результатом стало возгорание семи цистерн с топливом и обрушение двух пролетов автомобильной части моста.

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Причиной пожара на Крымском мосту и обрушения дорожного полотна стал подрыв грузового автомобиля. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. «На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля», — приводит РБК сообщение комитета. Результатом стало возгорание семи цистерн с топливом и обрушение двух пролетов автомобильной части моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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