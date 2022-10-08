Курганские VIP поздравили аграриев

Курганские чиновники поздравили аграриев с Днем работников сельского хозяйства

09 октября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В этом году было собрано 2,2 млн тонн зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU Курганские чиновники поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником. Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи и депутат ГД от Курганской области Сергей Лисовский написали поздравления в своих telegram-каналах. «Сегодня особенный праздник, когда мы чествуем не просто своих кормильцев, тружеников, в этот день мы поздравляем людей особого качества: вы растите на земле хлеб, а земля растит вас — честных, правильных, сильных духом, крепких телом. Спасибо вам за труд, за надежность, терпение и желание идти вперед. За вашу силу и вашу правду. Вместе мы преодолеем все. Будьте здоровы и счастливы! С праздником», — поздравил губернатор. Депутат ГД Сергей Лисовский написал, что «аграрии страны совершили подвиг». «Из государства, которое импортировало продовольствие, превратились в государство, которое экспортирует. В 1999 году из-за рубежа поставлялась примерно половина продовольствия, а к 2015 году стали крупнейшими экспортерами. Это подвиг, и он сравним с индустриальными пятилетками 30-х годов, которыми мы гордимся», — отметил Лисовский. А Оксана Куташи рассказала, что «нынешний год стал особенно успешным». «Несмотря на капризы погоды, наши аграрии преодолели рубеж в 2,2 млн тонн зерновых, собрали достойный урожай картофеля и овощей. За этими цифрами стоит слаженная работа с максимальными нагрузками, трудовое мастерство и, конечно, любовь аграриев к своему делу», — написала замгубернатора. Ранее Сергей Лисовский рассказал, что аграрии могут разориться, если им не компенсируют затраты на зерно. Правительство РФ выделило более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства уйдут в 64 региона и Курганская область получит более 100 млн рублей на возмещение части затрат аграриев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские чиновники поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником. Губернатор Курганской области Вадим Шумков, замгубернатора Оксана Куташи и депутат ГД от Курганской области Сергей Лисовский написали поздравления в своих telegram-каналах. «Сегодня особенный праздник, когда мы чествуем не просто своих кормильцев, тружеников, в этот день мы поздравляем людей особого качества: вы растите на земле хлеб, а земля растит вас — честных, правильных, сильных духом, крепких телом. Спасибо вам за труд, за надежность, терпение и желание идти вперед. За вашу силу и вашу правду. Вместе мы преодолеем все. Будьте здоровы и счастливы! С праздником», — поздравил губернатор. Депутат ГД Сергей Лисовский написал, что «аграрии страны совершили подвиг». «Из государства, которое импортировало продовольствие, превратились в государство, которое экспортирует. В 1999 году из-за рубежа поставлялась примерно половина продовольствия, а к 2015 году стали крупнейшими экспортерами. Это подвиг, и он сравним с индустриальными пятилетками 30-х годов, которыми мы гордимся», — отметил Лисовский. А Оксана Куташи рассказала, что «нынешний год стал особенно успешным». «Несмотря на капризы погоды, наши аграрии преодолели рубеж в 2,2 млн тонн зерновых, собрали достойный урожай картофеля и овощей. За этими цифрами стоит слаженная работа с максимальными нагрузками, трудовое мастерство и, конечно, любовь аграриев к своему делу», — написала замгубернатора. Ранее Сергей Лисовский рассказал, что аграрии могут разориться, если им не компенсируют затраты на зерно. Правительство РФ выделило более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства уйдут в 64 региона и Курганская область получит более 100 млн рублей на возмещение части затрат аграриев.