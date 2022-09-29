Производителям зерна в Кургане дадут более 100 млн рублей

Правительство РФ выделило курганским аграриям средства на возмещение части затрат

30 сентября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Ранее депутат ГД Лисовский заявлял, что аграрии разорятся, если им не компенсируют затраты на зерно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства уйдут в 64 региона. Более ста миллионов на возмещение части затрат аграриев получит Курганская область. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России. «Средства выделены из резервного фонда Правительства и будут направлены в 64 региона. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — указано на сайте. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания». В свою очередь, на конец сентября аграрии Курганской области, по информации региональных властей, собрали более 2,1 млн тонн зерна. «Даешь 2,2 к выходным!», — прокомментировал цифру губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о заявлении депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского, что аграрии могут разориться, если им не компенсируют затраты на зерно. «В этом году в РФ планирую собрать рекордный урожай пшеницы, но из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов на транспортировку вывезти пшеницу на продажу у аграриев не получится — слишком затратно», — высказался политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства уйдут в 64 региона. Более ста миллионов на возмещение части затрат аграриев получит Курганская область. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России. «Средства выделены из резервного фонда Правительства и будут направлены в 64 региона. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — указано на сайте. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания». В свою очередь, на конец сентября аграрии Курганской области, по информации региональных властей, собрали более 2,1 млн тонн зерна. «Даешь 2,2 к выходным!», — прокомментировал цифру губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о заявлении депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского, что аграрии могут разориться, если им не компенсируют затраты на зерно. «В этом году в РФ планирую собрать рекордный урожай пшеницы, но из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов на транспортировку вывезти пшеницу на продажу у аграриев не получится — слишком затратно», — высказался политик.