Челябинцы за неделю собрали почти 4 млн рублей на аптечки мобилизованным

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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, аптечка, бинт
Первые 500 аптечек уже переданы бойцам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Неравнодушные жители Челябинска за неделю собрали почти 4 млн рублей на аптечки для мобилизованных земляков. Первые 500 аптечек уже переданы бойцам

«Собрали почти 4 млн за неделю. Также один из местных предпринимателей закупил материалы для шитья спальников на 250 тысяч, другой — медикаментов на 44 тысячи», — сообщил в своем Telegram-канале заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин.

Сбор средств ведет челябинская военно-патриотическая организация «Фонд содействия юнармии». На пожертвования закупаются медикаменты, из которых волонтеры собирают аптечки и передают бойцам. Ларин сообщил, что получает обратную связь от находящихся в зоне спецоперации — в аптечках не хватает жгутов, укрывных одеял, которые сохраняют тепло. Вторая партия аптечек, по его словам, будет готова на текущей неделе.

Ранее боец из Златоуста (Челябинская область), находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с разбором аптечки. Он подробно рассказал, что должно быть при себе у мобилизованных.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Неравнодушные жители Челябинска за неделю собрали почти 4 млн рублей на аптечки для мобилизованных земляков. Первые 500 аптечек уже переданы бойцам «Собрали почти 4 млн за неделю. Также один из местных предпринимателей закупил материалы для шитья спальников на 250 тысяч, другой — медикаментов на 44 тысячи», — сообщил в своем Telegram-канале заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин. Сбор средств ведет челябинская военно-патриотическая организация «Фонд содействия юнармии». На пожертвования закупаются медикаменты, из которых волонтеры собирают аптечки и передают бойцам. Ларин сообщил, что получает обратную связь от находящихся в зоне спецоперации — в аптечках не хватает жгутов, укрывных одеял, которые сохраняют тепло. Вторая партия аптечек, по его словам, будет готова на текущей неделе. Ранее боец из Златоуста (Челябинская область), находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с разбором аптечки. Он подробно рассказал, что должно быть при себе у мобилизованных. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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