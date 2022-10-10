Челябинцы за неделю собрали почти 4 млн рублей на аптечки мобилизованным

Первые 500 аптечек уже переданы бойцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Неравнодушные жители Челябинска за неделю собрали почти 4 млн рублей на аптечки для мобилизованных земляков. Первые 500 аптечек уже переданы бойцам

«Собрали почти 4 млн за неделю. Также один из местных предпринимателей закупил материалы для шитья спальников на 250 тысяч, другой — медикаментов на 44 тысячи», — сообщил в своем Telegram-канале заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин.

Сбор средств ведет челябинская военно-патриотическая организация «Фонд содействия юнармии». На пожертвования закупаются медикаменты, из которых волонтеры собирают аптечки и передают бойцам. Ларин сообщил, что получает обратную связь от находящихся в зоне спецоперации — в аптечках не хватает жгутов, укрывных одеял, которые сохраняют тепло. Вторая партия аптечек, по его словам, будет готова на текущей неделе.

Ранее боец из Златоуста (Челябинская область), находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с разбором аптечки. Он подробно рассказал, что должно быть при себе у мобилизованных.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.